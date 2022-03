Ukrainische Kinder sollen zügig in deutsche Schulen integriert werden

Nachrichtenarchiv - 10.03.2022 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lübeck: Bund und Länder haben eine Task-Force eingerichtet, um ukrainische Flüchtlingskinder zügig in deutsche Schulen zu integrieren. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger sagte bei dem Treffen wörtlich: "Wir sind gefordert, den Menschen, die zu uns kommen, schnell Hilfe zu geben." Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz der Länder, Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Prien ergänzte, es sei für Schüler und auch Studenten entscheidend, Anschluß an das ukrainische Bildungssystem zu halten. So sollen unter anderem nach Deutschland geflüchtete ukrainische Lehrer eingebunden und digitalisierte ukrainische Lehrwerke zum Einsatz kommen. Die Kultusministerinnen und -minister der Länder beraten noch bis morgen über die Betreuung von ukrainischen Flüchtlingskindern in Kitas und Schulen sowie über die Corona-Krise.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.03.2022 18:45 Uhr