Ukrainische Hafenstadt Odessa wird von russischen Drohnen attackiert

Odessa: Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut massiv angegriffen. Nach ersten ukrainischen Angaben setzte die russische Armee fünf Raketen und 170 Drohnen ein, von denen etliche abgeschossen werden konnten. In Odessa am Schwarzen Meer kamen zwei Menschen ums Leben, fünf weitere wurden verletzt. Der Gouverneur der Hafenstadt sprach von erheblichen Schäden an Wohnhäusern. Außerdem seien eine Schule und ein Supermarkt getroffen worden. Bilder zeigen brennende Häuser. Auch in vielen anderen Regionen gab es Luftalarm, etwa in Sumy, Kiew, Charkiw, Donezk und Saporischschja. - Derweil haben Vertreter der USA und der Ukraine in der Nacht das umstrittene Wirtschafts-Abkommen unterschrieben. Dadurch erhalten die USA vorrangig Zugang auf seltene Rohstoffe in der Ukraine - im Gegenzug für militärische Unterstützung und Hilfe beim Wiederaufbau. .

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2025 10:00 Uhr