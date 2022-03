Ukrainische Hafenstadt Mariupol meldet Beschuss und Wasserausfall

Nachrichtenarchiv - 02.03.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mariupol: Die russische Armee setzt ihre Offensive auf wichtige Städte der Ukraine fort. Der Bürgermeister von Mariupol berichtet von ununterbrochenen Angriffen; es gebe zahlreiche Opfer und einen Wasserausfall. Wörtlich sagte er im ukrainischen Fernsehen, die feindlichen Besatzungstruppen hätten alles getan, um den Ausgang der Zivilbevölkerung aus der Stadt zu blockieren. Die ukrainische Regierung hat derweil um dringende Hilfe für die Sicherheit der Nuklearanlagen im Land gebeten. Das berichtete der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Grossi, bei einer Sondersitzung in Wien. Nach Angaben aus Moskau haben russische Einheiten das Gebiet um das größte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja unter ihre Kontrolle gebracht. In der Ukraine sind 15 Kernreaktoren in Betrieb. IAEO-Chef Grossi zeigte sich besorgt: Es sei das erste Mal, dass ein militärischer Konflikt inmitten eines Gebietes mit großen Atomanlagen ausgetragen werde.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2022 16:00 Uhr