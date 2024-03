Ukrainische Drohnenangriffe überschatten Wahl in Russland

Moskau: Der letzte Tag der Präsidentschaftswahlen in Russland wird von Drohnenangriffen überschattet. Russischen Angaben zufolge wurden vier ukrainische Drohnen über Moskau abgewehrt. Bei ihrem Abwehrkampf gegen die russische Invasion beschießt die Ukraine auch immer wieder russisches Staatsgebiet. Unter anderem wurden dieses Wochenende mehrere Öl-Raffinerien angegriffen. Heute geht in Russland die dreitägige Präsidentschaftswahl zu Ende, bei der sich Kreml-Chef Putin eine weitere sechsjährige Amtszeit sichern will. Die Abstimmung gilt weder als frei noch als fair.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2024 07:00 Uhr