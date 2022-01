Ukrainische Botschafter bezeichnet Rücktritt des Marinechefs Schönbach als unzureichend

Nachrichtenarchiv - 23.01.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, hat den Rücktritt des deutschen Marine-Chefs Schönbach wegen umstrittener Äußerungen über den Ukraine-Konflikt als unzureichend bezeichnet. Am Abend sagte er der Welt, man begrüße zwar sein Rücktrittsangebot, gleichzeitig hinterlasse der Eklat aber "einen Scherbenhaufen" und stelle die internationale Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit Deutschlands "massiv in Frage". Schönbach hatte gestern bei einem Besuch in Indien den von westlichen Staaten befürchteten Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine als "Nonsens" bezeichnet. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums betonte, Schönbachs Äußerungen entsprächen in keiner Weise der Position des Ministeriums.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.01.2022 02:00 Uhr