Ukrainische Behörden sprechen von 5.000 Toten in Mariupol seit Beginn der Kämpfe

Nachrichtenarchiv - 28.03.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mariupol: Der Bürgermeister von Mariupol, Boitschenko, hat zu einer vollständigen Evakuierung der belagerten Stadt im Süden der Ukraine aufgerufen. Es drohe dort eine Katastrophe, unter anderem seien 160.000 Einwohner ohne Strom. Laut dem Bürgermeister sind zwar Busse für eine Evakuierung bereitgestellt. Russland habe aber keine freie Passage zugesagt. Ukrainischen Angaben zufolge sind seit dem Beginn der Kämpfe inzwischen mindestens 5.000 Menschen in Mariupol getötet worden. Laut der Regierung in Kiew hat der Krieg bislang Schäden von mehr als 500 Milliarden Dollar im Land verursacht. Überprüfen lassen sich die Zahlen nicht. Morgen soll es in Istanbul erneut zu direkten Verhandlungen zwischen Vertretern der Ukraine und Russland kommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2022 21:00 Uhr