Ukrainische Behörden melden mehrere Verletzte bei Angriffen auf Charkiw

Charkiw: Die ukrainischen Behörden melden weitere russische Luftangriffe. In Charkiw im Nordosten des Landes sind nach Angaben des Bürgermeisters mindestens vier Menschen verletzt worden. Bei dem nächtlichen Angriff sind demnach Privathäuser beschädigt worden und ein Firmengelände in Brand geraten. Mehrere Verletzte hat es auch bei Angriffen in der Region Saporischschja im Südosten der Ukraine gegeben. Derweil hat der ukrainische Präsident Selenskyj mitgeteilt, mit Frankreichs Staatschef Macron über weitere Sicherheitsgarantien für sein Land gesprochen zu haben. Konkreter wurde Selenskyj nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2025 09:00 Uhr