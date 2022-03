Ukrainische Behörden bestätigen Einnahme von Cherson durch russische Soldaten

Produktionsausfälle bei BMW, Audi und MAN wegen Ukraine-Krieg

Dingolfing: Der Ukraine-Krieg führt zu schwerwiegenden Lieferproblemen für die deutsche Autoindustrie: BMW teilte mit, dass in seinen Werken in München, Dingolfing und Steyr sowie in den Mini-Werken in Oxford und in den Niederlanden nächste Woche die Bänder stillstehen. Wie es danach weitergeht, ist offen. In Regensburg werde wegen fehlender Halbleiter nur im Ein-Schicht-Betrieb produziert. Neben Halbleitern fehlten jetzt auch Kabelstränge eines Zulieferers aus der Ukraine. Im größten europäischen BMW-Werk Dingolfing sind etwa 10 000 Mitarbeiter vom Produktionsstopp betroffen. Auch bei Audi in Ingolstadt und Neckarsulm kommt es zu Produktionsausfällen. Bei MAN werden Schichten in den Werken in München und Krakau gestrichen. Der Autozulieferer Leoni aus Nürnberg hat seine beiden Werke in der West-Ukraine mit zusammen 7.000 Beschäftigten bereits letzten Donnerstag geschlossen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.03.2022 22:15 Uhr