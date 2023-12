Ukrainische Armee wünscht sich bis zu 500.000 zusätzliche Soldaten

Kiew: Die ukrainische Armee erhofft sich offenbar hunderttausende zusätzliche Soldaten für den Abwehrkampf gegen Russland. Das hat Präsident Selenskyj bekannt gegeben - und sich zugleich skeptisch gezeigt. Es brauche mehr Argumente, um diese Idee zu unterstützen, sagte er in Kiew. Laut Selenskyj hatte sich die Militärspitze dafür ausgesprochen, 450.000 bis 500.000 weitere Kräfte zu mobilisieren. Der ukrainische Präsident dankte in seiner Jahresend-Pressekonferenz explizit Deutschland für die geleistete Hilfe. Als ein Ergebnis seiner jüngsten Auslandsreisen nannte er außerdem zusätzliche Patriot-Luftabwehrsysteme, die das Land erhalten werde. Unterdessen hat die ukrainische Armee in der Region Charkiw Probleme eingeräumt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.12.2023 21:45 Uhr