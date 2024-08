Ukrainische Armee will "Pufferzone" in russischer Grenzregion Kursk schaffen

Kiew: Die Ukraine will mit ihrer anhaltenden Offensive auf russischem Boden eine Pufferzone zum Schutz der eigenen Bevölkerung schaffen. Das erklärte Innenminister Klimenko im Onlinedienst Telegram. Nach seinen Worten geht es darum, die Bevölkerung an der Grenze vor dem täglichen feindlichen Beschuss durch Russland zu bewahren. Die Regierung in Kiew kündigte außerdem an, einen humanitären Korridor in der Region zu schaffen. Darüber sollen Zivilisten das umkämpfte Gebiet sowohl in Richtung Russland als auch in Richtung Ukraine verlassen können. Präsident Selenskyj sagte, die ukrainischen Truppen seien auf russischem Boden weiter auf dem Vormarsch. Das russische Militär erklärte hingegen, seine Einheiten hätten das Vorrücken gestoppt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2024 22:00 Uhr