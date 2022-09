Ukrainische Armee überquert angeblich den Fluss Oskil

Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die Ukraine hat angeblich Gebiete am Ostufer des Flusses Oskil erobert. Angaben des Militärs zufolge konnten Truppen übersetzen. Bilder zeigen, wie ein Panzer durch den Fluss fährt und am Ostufer von ukrainischen Soldaten empfangen wird. Nach ihrem Rückzug aus der Region Charkiw hatte die russische Armee sich zuletzt hinter den Oskil zurückgezogen und dort eine neue Verteidigungslinie aufgebaut. Sollte die Ukraine dort nun einen Brückenkopf bilden können, wäre das ein strategisch wichtiger Erfolg. Unterdessen klagen einige Städte in zuletzt zurückeroberten Gebieten über massiven russischen Beschuss. So sollen etwa in Isjum und Tschuhujiw Wohn- und Geschäftsgebäude zerstört worden sein. Dabei sind den Berichten zufolge Zivilisten getötet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2022 21:00 Uhr