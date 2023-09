Ukrainische Armee meldet trotz Gegenangriffen Vorrücken auf Bachmut

Kiew: Die ukrainische Armee meldet weitere Geländegewinne rund um die russisch kontrollierte Stadt Bachmut. Wie das Verteidigungsministerium in Kiew jetzt meldet, haben Truppen in der vergangenen Woche weitere drei Quadratkilometer im Umland von Bachmut zurückerobert. Seit Beginn der Gegenoffensive im Juni gibt es in der Region im Osten der Ukraine demnach bereits 47 Quadratkilometer Geländegewinne. Allerdings leisten die Russen heftige Gegenwehr. Die Ukrainer rücken den Angaben zufolge auch im Süden des Landes auf die strategisch wichtige Stadt Melitopol vor - unklar blieb aber, wie weit dies gelang. Würde Melitopol eingenommen, hätten die russischen Truppen erhebliche Probleme, ihren Nachschub über die Krim zu sichern. Nach Angaben aus Kiew setzt Moskau außerdem seine Offensive in der Region Charkiw fort - mit mehreren Angriffen täglich. Überprüfen lassen sich diese Angaben derzeit nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2023 12:00 Uhr