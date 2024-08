Ukrainische Armee meldet große Geländegewinne in Region Kursk

Kiew: Die ukrainische Armee hat bei ihrem Vorstoß in der russischen Grenzregion Kursk nach Angaben ihres Oberbefehlshabers Syrsky inzwischen eine Fläche von rund tausend Quadratkilometern unter ihre Kontrolle gebracht. Syrsky erklärte in einem Video, das ihn bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zeigt, sie führten weiterhin Offensiv-Operationen in der Region Kursk aus. Nach russischer Darstellung ist das von der Ukraine eroberte Gebiet deutlich kleiner: Der Gouverneur der Region sagte, die Ukraine sei auf einer Breite von 40 Kilometern zwölf Kilometer tief in russisches Gebiet vorgedrungen. Nach Angaben des Gouverneurs wurden bisher mindestens zwölf Zivilisten auf russischer Seite getötet und 121 verletzt. Mehr als 120.000 Zivilisten wurden demnach bereits evakuiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2024 21:00 Uhr