Ukrainische Armee meldet Gegenoffensive im Süden

Aiwanger fordert vollständige Aufgabe der Gasumlage

Meseberg: Kurz vor Beginn der zweitägigen Kabinettsklausur in Brandenburg wächst der Druck auf die Ampel-Koalition. Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger hat die Bundesregierung dazu aufgefordert, die umstrittene Gasumlage möglichst schnell einzustampfen. In der "Augsburger Allgemeinen" forderte er, dass der Staat stattdessen in Schieflage geratene Gas-Unternehmen gezielt unterstütze. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Wiese verteidigte derweil die Gasumlage. Die von Bundeswirtschaftsminister Habeck angekündigten Korrekturen gingen in die richte Richtung, sagte er im BR. Neben dem Thema Energiekrise und möglichen weiteren Entlastungen diskutieren die Ampel-Minister heute und morgen auf Schloss Meseberg auch über die geplante nationale Sicherheitsstrategie. Kanzler Scholz hat dazu den spanischen Ministerpräsidenten Sánchez eingeladen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2022 08:00 Uhr