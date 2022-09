Ukrainische Armee hat angeblich 20 Ortschaften in der Region Charkiw zurückerobert

Nachrichtenarchiv - 08.09.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die ukrainische Armee nach eigenen Angaben 20 Ortschaften in der Region Charkiw im Nordosten des Landes zurückerobert. Wie es heißt, sind die Einheiten 50 Kilometer weit in das Gebiet vorgedrungen. Die Region Charkiw ist seit den ersten Tagen des russischen Angriffskriegs am 24. Februar teilweise von der russischen Armee besetzt. Derweil hat US-Außenminister Blinken während eines Überraschungsbesuchs in Kiew weitere Milliardenhilfen für die Ukraine und ihre Nachbarn angekündigt. Die US-Regierung wolle die gesamte Region mit 2,2 Milliarden Dollar langfristig stärken, teilte das Außenministerium in Washington mit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2022 17:00 Uhr