Ukrainische Armee bittet um bis zu 500.000 weitere Kämpfer

Kiew: Die ukrainische Armee hat offenbar darum gebeten, im Krieg gegen Russland bis zu 500.000 zusätzliche Soldaten zu mobilisieren. Das teilte Präsident Selenskyj auf einer Pressekonferenz zum Jahresende in Kiew mit. Laut Selenskyj braucht es allerdings noch mehr Argumente, um diese Idee zu unterstützen. Der Präsident kündigte an, dass die Ukraine für den Winter mehr Patriot-Luftabwehrsysteme bekommen werde. Die Waffenlieferungen seien ein sehr wichtiges Ergebnis seiner jüngsten Reisen ins Ausland, so Selenskyj.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.12.2023 05:00 Uhr