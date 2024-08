Ukrainische Ärzte warten auf Approbation

Berlin: Rund 1.600 ukrainische Ärzte warten derzeit in Deutschland auf ihre berufliche Zulassung. Das hat die "Welt am Sonntag" in einer Umfrage unter den zuständigen Ämtern der einzelnen Bundesländer ermittelt. Von den Anträgen auf Approbation, die seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 gestellt wurden, wurden demnach lediglich 187 bereits bewilligt. Mehr als 1.400 Anträge geflüchteter ukrainischer Ärzte befänden sich noch in Bearbeitung. Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, nannte diese Bilanz verheerend. Fachkräfte im Bürgergeld-Bezug zu belassen, statt sie dort einzusetzen, wo sie dringend gebraucht werden, könne man sich nicht leisten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2024 12:00 Uhr