Ukrainisch-Russisches Treffen in Antalya bleibt ohne konkretes Ergebnis

Nachrichtenarchiv - 10.03.2022 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Antalya: Die russisch-ukrainischen Verhandlungen in der türkischen Hafenstadt sind ohne konkrete Ergebnisse zu Ende gegangen. In einer anschließenden Pressekonferenz sagte Ukraines Außenminister Kuleba, bei der Frage nach einer Waffenruhe sei man nicht vorangekommen. Auch beim Thema Fluchtkorridore sei Russlands Außenminister Lawrow nicht in der Lage gewesen, sich darauf zu verpflichten. Aber Lawrow sei noch in Absprache mit den „Autoritäten in Russland“. Kuleba betonte, er sei bereit, sich erneut mit Lawrow zu treffen, wenn es Aussichten auf Erfolg gebe. Lawrow indes sagte, die gemeinsame Initiative für Fluchtkorridore bleibe in Kraft. Russland verwies für alles weitere auf die laufenden Verhandlungen der Delegationen in Belarus. Das heutige Treffen fand unter türkischer Vermittlung statt. Präsident Erdogan hatte betont, es gehe darum, zu verhindern, dass sich die Krise zu einer Tragödie entwickelt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.03.2022 11:15 Uhr