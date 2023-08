Ukrainies Präsident Selenskyj entlässt Chefs aller Wehrersatzämter

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenksyj hat landesweit die Chefs aller Wehrersatzämter entlassen. Sie sind für die militärische Rekrutierung zuständig. Damit reagiert er auf zahlreiche Fälle, in denen wehrpflichtige Männer Bestechungsgeld gezahlt haben, um nicht in den Verteidigungskrieg gegen Russland eingezogen zu werden. Deshalb wurden bereits mehr als hundert Strafverfahren eingeleitet. Selenskyj will die für Rekrutierung zuständigen Regionalbüros künftig von Menschen leiten lassen, die - so schrieb er auf dem Onlinedienst Telegram - genau wüssten, was Krieg ist, und warum Bestechung in Kriegszeiten Hochverrat ist. Der Schritt verdeutlicht die Bemühungen der Ukraine, konsequenter gegen Korruption vorzugehen. Die Europäische Union hat entsprechende Reformen zu einer Bedingung für den von der Ukraine angestrebten EU-Beitritt gemacht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.08.2023 18:15 Uhr