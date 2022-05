Ukrainer werden in Deutschland an Panzerhaubitze 2000 ausgebildet

Nachrichtenarchiv - 11.05.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Ukrainische Soldaten sollen ab heute in Deutschland an der Panzerhaubitze 2000 ausgebildet werden. Die Einweisung findet nach Informationen der Deutsche Presse-Agentur an der Artillerieschule der Bundeswehr in Idar-Oberstein statt. Die Ukrainer sollen gestern in Rheinland-Pfalz eingetroffen sein. Über die Ausbildung hatte Bundesaußenministerin Baerbock auch Präsident Selenskyj bei ihrem Besuch in der Ukraine informiert. Zum Abschluss traf Baerbock den Bürgermeister der Hauptstadt Kiew, Klitschko. Dabei sicherte die Ministerin dem Land weitere militärische Unterstützung zu. Klitschko betonte, es müsse alles getan werden, um den sinnlosen Krieg zu beenden. In Kiew eröffnete Baerbock die deutsche Botschaft wieder, die ihre Arbeit Mitte Februar eingestellt hatte. Sie hisste die deutsche Fahne vor dem Gebäude. Zunächst wird dort nur in kleiner Besetzung gearbeitet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.05.2022 04:00 Uhr