Ukrainer

Viele Ukrainer wollen offenbar in Deutschland bleiben: Mehr als die Hälfte der etwa eine Million Menschen, die vor dem russischen Angriffskrieg geflohen sind, haben nicht vor, in ihre Heimat zurück zu gehen. Das zeigt eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Hintergrund seien nicht nur die andauernden Kämpfe, sondern auch die zunehmende Integration in Deutschland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.03.2025 13:45 Uhr