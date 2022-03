Ukraine zu Verhandlungen über neutralen Status bereit

Nachrichtenarchiv - 27.03.2022 22:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich bereiterklärt, im Rahmen von Friedensverhandlungen mit Russland über einen neutralen Status seines Landes zu sprechen. In einer Videobotschaft sagte er, Voraussetzungen seien Sicherheitsgarantien und der Abzug aller russischen Truppen. Selenskyj kündigte eine Volksabstimmung darüber an. Aus russischer Sicht ist die Neutralität der Ukraine auch Voraussetzung für einen sofortigen Waffenstillstand, wie ihn der türkische Präsident Erdogan fordert. Erdogan hat heute mit Kremlchef Putin telefoniert und eine neue Verhandlungsrunde vereinbart. Nach zweiwöchigen Online-Gesprächen sollen sich Unterhändler beider Seiten persönlich in Istanbul treffen. Die Gespräche sollen nach inoffiziellen Angaben nächste Woche beginnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2022 22:30 Uhr