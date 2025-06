Ukraine zu Nato-Gipfel in Den Haag eingeladen

Ukraine erhält Einladung zum kommenden Nato-Gipfel in Den Haag: Laut Präsident Selenskyj hat sie Nato-Generalsekretär Rutte bei einem Treffen in Vilnius ausgesprochen. Ob Selenskyj in knapp drei Wochen selbst in die Niederlande reist, ließ er offen. Dass Kiew den Eintritt in die Nato anstrebt, ist für Russland einer der Gründe für den Krieg.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.06.2025 11:15 Uhr