Ukraine wirft Russland Angriffe trotz der Waffenruhe vor

Kiew: Die Ukraine wirft den russischen Truppen vor, trotz der von Kremlchef Putin angeordneten Waffenruhe weiter anzugreifen. Präsident Selenskyj erklärte, bis zum Morgen habe es in verschiedenen Richtungen der Frontlinie bereits 59 Fälle von russischem Beschuss und fünf Angriffe gegeben. Insgesamt versuche die russische Armee den Eindruck zu vermitteln, dass sie sich an die Feuerpause halte. Trotzdem gebe es vereinzelte Versuche, in der Ukraine vorzurücken und Kiews Streitkräften Schaden zuzufügen, teilte Selenskyj mit. Umgekehrt wirft Moskau der Ukraine ebenfalls vor, sich nicht an die Waffenruhe zu halten. Ungeachtet der Kampfhandlungen betonte der ukrainische Präsident, der Vorschlag liege weiter auf dem Tisch, die Waffenruhe von 30 Stunden auf 30 Tage zu verlängern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2025 12:00 Uhr