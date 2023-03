Ukraine wird von massiver Angriffswelle überzogen

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt mit Regen, teils freundlich bei 7 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, im Süden auch sonnige Abschnitte, zeitweise Regen, dazu ein starker bis stürmischer Wind. Der deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen in den Alpen. Höchstwerte 7 bis 14 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt; später Regen. Tiefstwerte um 6 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: morgen teils sonnig, teils bewölkt, zeitweise Regen. Am Samstag an den Alpen Regen oder Schnee, sonst freundlicher, am Sonntag wechselhaft, Höchstwerte morgen 8 bis 14, danach 2 bis 10 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.03.2023 09:45 Uhr