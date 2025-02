Ukraine wird laut Trump an Friedensverhandlungen beteiligt

Die Ukraine soll nach Angaben von US-Präsident Trump an den Friedensverhandlungen beteiligt werden. Kiew werde in die Gespräche einbezogen, sagte Trump. Er sei überzeugt, dass Kreml-Chef Putin Frieden wolle und vertraue ihm. Trump sprach sich auch dafür aus, Russland wieder in die Gruppe der führenden Industrienationen G7 aufzunehmen. Es sei ein Fehler gewesen, Moskau wegen des Ukraine-Krieges auszuschließen. US-Vizepräsiden Vance nimmt heute an der Münchner Sicherheitskonferenz teil. Unter anderem ist hier ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj geplant. Außerdem wird laut Trump die US-Delegation am Rand der Konferenz auch Vertreter aus Russland treffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.02.2025 02:00 Uhr