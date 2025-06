Ukraine wird laut Selenskyj an den Friedensgesprächen in Istanbul teilnehmen

Kiew: Die Ukraine wird an den von Russland vorgeschlagenen Friedensgesprächen in Istanbul teilnehmen. Das hat Präsident Selenskyj bestätigt. Bisher hatte Kiew offen gelassen, ob die für morgen angekündigte zweite Gesprächsrunde zustande kommt. Nun erklärte Selenskyj, die Ukraine tue alles, um ihre Unabhängigkeit und ihr Volk zu schützen. Nach seinen Worten wird die ukrainische Delegation erneut von Verteidigungsminister Umerow angeführt. Derweil gehen die Kampfhandlungen unvermindert weiter. Die Ukraine hat nach Angaben aus eigenen Geheimdienstkreisen einen Angriff auf eine russische Militärbasis in Ostsibirien ausgeführt. Demnach führe die Ukraine einen großangelegten Einsatz zur Zerstörung russischer Kampfflugzeuge aus. Russland hatte in der Nacht nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe 472 Drohnen auf die Ukraine abgefeuert. Das sei die bisher höchste Zahl in einer Nacht gewesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2025 15:00 Uhr