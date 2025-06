Ukraine wird an direkten Verhandlungen mit Moskau morgen in Istanbul teilnehmen

Kiew: Die Ukraine wird morgen an den direkten Verhandlungen mit Russland über ein Ende des Krieges teilnehmen. Das bestätigte Präsident Selenskyj in sozialen Medien. Demnach wird die ukrainische Delegation, die nach Istanbul reist, wieder von Verteidigungsminister Umjerow geleitet. - Zuvor hatte die Ukraine offenbar dem russischen Militär einen empfindlichen Schlag versetzt. Laut dem Geheimdienst wurden über 40 russische Militärflugzeuge angegriffen, auch strategische Bomber, die in Sibirien stationiert sind - tausende Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2025 21:00 Uhr