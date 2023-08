Ukraine wirbt weiter um Lieferung deutscher Marschflugkörper

Berlin: Die Ukraine macht weiter Druck auf die Bundesregierung, deutsche Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Die Ukraine brauche diese, um die Befreiung ihrer Gebiete zu beschleunigen, sagte Außenminister Kuleba der "Bild am Sonntag". Die Formel sei einfach: Eine größere Reichweite der Raketen bedeute eine kürzere Dauer des Krieges. Gleichzeitig versicherte Kuleba die Raketen ausschließlich innerhalb ukrainischer Grenzen einzusetzen. Auch in Berlin geht die Diskussion weiter. Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter forderte, die deutschen Marschflugkörper rasch nach Kiew zu schicken. Er warf Bundeskanzler Scholz vor, zu zögerlich bei der Militärhilfe an die Ukraine zu sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.08.2023 01:00 Uhr