Ukraine will Zusage für NATO-Beitritt

Kiew: Kurz vor dem NATO-Gipfel dringt die Ukraine weiterhin auf eine Zusage, dass sie in das Bündnis aufgenommen wird. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeiev, sagte, auf dem Gipfel in Vilnius erwarte man eine klare und deutliche Einladung zum Beitritt. Die Staats- und Regierungschefs des westlichen Verteidigungsbündnisses kommen dort am Dienstag und Mittwoch zusammen. Makeiev mahnte in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur, die Fehler von 2008 dürften sich nicht wiederholen. Damals hatte sich die Bundesregierung unter Kanzlerin Merkel gegen eine schnelle NATO-Aufnahme der Ukraine ausgesprochen. In der Ukraine selbst ist das Gedenken an den 500. Tag der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg mit einem Gottesdienst in Lwiw ausgeklungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.07.2023 15:00 Uhr