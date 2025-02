Ukraine will zusätzliches Geld aus russischem Staatsvermögen bekommen

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj will weitere russische Staatsgelder für den Wiederaufbau nutzen. Dabei geht es um mehrere Milliarden Dollar, die im Westen eingefroren wurden. Der Präsident will das Thema bei der Münchner Sicherheitskonferenz Mitte Februar zur Sprache bringen. Konkret soll das Geld für Binnenflüchtlinge verwendet werden, deren Wohnung durch russische Angriffe zerstört wurde. Die sieben großen westlichen Industriestaaten hatten der Ukraine einen Kredit von 50 Milliarden US-Dollar gewähret, der durch Zinserträge aus russischen Staatsvermögen abgesichert wurde. Das Vermögen an sich wurde dabei aber nicht verwendet.

