Ukraine will nach jüngstem Raketenbeschuss mehr Waffen vom Westen

Kiew: Nach den jüngsten russischen Raketenangriffen hat die Ukraine vom Westen mehr Waffenlieferungen gefordert. Präsident Selenskyi nannte in seiner täglichen Videoansprache Flugabwehr, Artillerie und gepanzerte Fahrzeuge. Allein beim Angriff auf die Stadt Uman in der Landesmitte seien gestern mindestens 23 Menschen getötet worden, darunter vier Kinder. Die ukrainische Flugabwehr habe eine weit höhere Anzahl von Opfern verhindert. Russland berichtet von neun toten Zivilisten durch Artilleriebeschuss in der russisch kontrollierten ostukrainischen Stadt Donezk.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2023 10:00 Uhr