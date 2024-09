Ukraine will nach Angriff von Poltawa Schutz von Militärangehörigen untersuchen

Kiew: Bei einem russischen Raketenangriff sind in der Ukraine nach Behördenangaben mindestens 50 Menschen getötet worden. Die Zahl der Verletzten gibt die Generalstaatsanwaltschaft mit mehr als 200 an. Ziel des Angriffs waren offenbar ein Ausbildungszentrum des Militärs und ein Krankenhaus in der zentralukrainischen Stadt Poltawa. Die Opfer sollen zu einem großen Teil zu den ukrainischen Landstreitkräften gehören. Das Militär kündigte eine Untersuchung an, ob die Soldaten ausreichend geschützt waren.

