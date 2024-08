Ukraine will Gastransit aus Russland in die EU einstellen

Kiew: Die Ukraine will zum Jahreswechsel den Gastransit in die EU beenden. Vom Präsidentenbüro in Kiew hieß es, die Verträge liefen bis Ende des Jahres und würden nicht weiter verlängert. Man sei aber bereit, Gas aus den Ländern Zentralasiens oder Aserbaidschans nach Europa durchzuleiten. Beim Öltransit dauern laut Medienberichten die Verträge länger, teilweise bis 2029. Ziel der Ukraine sei es, Russland die Einnahmequellen aus dem Rohstoffverkauf zu nehmen, so das Präsidentenbüro. Momentan beziehen noch Ungarn, Tschechien und die Slowakei russisches Öl durch die ukrainische Pipeline. Der nach Deutschland führende Nordstrang der Leitung wurde wegen der westlichen Sanktionen bereits weitgehend stillgelegt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2024 18:00 Uhr