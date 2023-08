Ukraine will F-16-Jets ab dem Frühjahr einsetzen

Kiew: Die Ukraine rechnet damit, F-16-Kampfflugzeuge ab dem kommenden Frühjahr einsetzen zu können. Laut Verteidigungsminister Resnikow habe man mit der Ausbildung von Piloten und Technikern begonnen. Die westlichen Jets nannten er einen "ernsthaften Gamechanger", um die Vorherrschaft Russlands am Himmel zu beenden. Bislang haben Dänemark, die Niederlande und Norwegen angekündigt, F-16-Jets an die Ukraine zu liefern. Unterdessen wurde der Flugverkehr an zwei Moskauer Flughäfen in der Nacht unterbrochen. In der Vergangenheit war das bei ukrainischen Drohnenattacken auf die russische Hauptstadt der Fall.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.08.2023 03:00 Uhr