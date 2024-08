Ukraine will die militärische Infrastruktur Russlands zerstören

Kiew: Russland hat am frühen Morgen wieder die ukrainische Hauptstadt angegriffen. Dabei sind ein Mann und sein vier Jahre alter Sohn ums Leben gekommen. Der Leiter des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, sagte, jetzt gehe es für die Ukraine darum, die militärische Infrastruktur Russlands dauerhaft zu vernichten. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte sich gestern Abend zum ersten Mal direkt zum Vorstoß seiner Armee auf russisches Gebiet geäußert. Er sagte, sein Land versuche mit dem Angriff für Gerechtigkeit zu sorgen. Aus dem Kreml gibt es bislang keine Äußerungen zu den Kämpfen in der Region Kursk. Die amtliche Nachrichtenagentur Tass berichtet von 13 Verletzten beim russischen Abschuss einer ukrainischen Rakete über der Stadt. Trümmerteile seien auf ein Wohnhaus in Kurs gestürzt sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2024 13:00 Uhr