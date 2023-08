Ukraine will Bedenken gegen Lieferung von Taurus-Raketen zerstreuen

Kiew: Die ukrainische Regierung ist Bedenken entgegengetreten, sie werde mit den geforderten deutschen Taurus-Marschflugkörpern russisches Territorium attackieren. Außenminister Kuleba versicherte, dass diese Waffen ausschließlich innerhalb ukrainischer Grenzen eingesetzt würden. Dass die Ukraine mit den Taurus-Raketen auch Russland beschießen könnte, gilt als Grund für das Zögern der Bundesregierung. In den letzten Tagen hatten sich mehrere Ampel-Politiker aber dafür ausgesprochen, die Lenkraketen mit einer Reichweite von 500 Kilometern an die Ukraine zu liefern. Nach Medienberichten wird nun erwogen, die Waffen so zu programmieren, dass die Reichweite beschränkt wird und sie nicht gegen Ziele in Russland gerichtet werden können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2023 08:00 Uhr