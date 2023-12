Ukraine will auch in Deutschland lebende Bürger zum Kriegsdienst einziehen

Kiew: Auch in Deutschland lebende Ukrainer sollen zum Kriegsdienst eingezogen werden. Das sagte Verteidigungsminister Umerow mehreren deutschen Medien. Ukrainer zwischen 25 und 60 Jahren sollen demnach im kommenden Jahr eine - so wörtlich - "Einladung" zum Kriegsdienst erhalten. Zugleich machte Umerow klar, dass es Strafen für diejenigen geben wird, die dieser Aufforderung keine Folge leisten. Wie diese aussehen, müsse noch besprochen werden, so der ukrainische Verteidigungsminister. Die Armeeführung hatte kürzlich vorgeschlagen, für den Krieg 450.000 bis 500.000 weitere Soldaten zu mobilisieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2023 08:00 Uhr