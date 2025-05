Ukraine wertet Putins Verhandlungsangebot als gutes Zeichen

Kiew: Das Angebot von Russlands Präsident Putin für die Aufnahme direkter Friedensverhandlungen mit der Ukraine hat ein geteiltes Echo ausgelöst. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von einem guten Zeichen. In sozialen Netzwerken schrieb er, die ganze Welt habe darauf gewartet. Zugleich wiederholte Selenskyj die Forderung nach einer anhaltenden Waffenruhe, die schon morgen in Kraft treten müsse. Dafür hatten sich die Ukraine und wichtige westliche Verbündete gestern bei einem Treffen in Kiew stark gemacht. Frankreichs Präsident Macron hingegen, der gestern in Kiew mit dabei war, lehnte das Angebot von Putin als unzureichend ab. Putin wolle mit seinem Vorschlag nur Zeit gewinnen, so Macron.

