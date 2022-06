Ukraine wertet Besuch der EU-Spitzenpolitiker als Erfolg

Nachrichtenarchiv - 17.06.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die Ukraine hat den Besuch der EU-Spitzenpolitiker um Kanzler Scholz als Erfolg gewertet. In seiner abendlichen Videobotschaft sagte Präsident Selenskyj, noch nie sei die Ukraine so dicht an die Europäische Union herangerückt. Das sei ein "historischer Tag" für sein Land. Scholz und die Vertreter von Frankreich, Italien und Rumänien hatten der Ukraine zuvor ihre Unterstützung für deren Weg in die EU zugesichert. Die Ukraine will zunächst zur EU-Beitrittskandidatin ernannt werden - Experten erwarten, dass sie dafür heute auch die Unterstützung der EU-Kommission erhält. Die Entscheidung fällt dann in der kommenden Woche auf einem EU-Gipfel. Dort müssen alle Mitgliedsstaaten zustimmen. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, sagte, er hoffe, dass Kanzler Scholz für die notwendige Einstimmigkeit sorge.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2022 07:00 Uhr