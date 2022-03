Ukraine weist Ultimatum für Mariupol zurück

Nachrichtenarchiv - 21.03.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die Ukraine hat ein russisches Angebot an Mariupol abgelehnt, gegen ein Niederlegen der Waffen freies Geleit für die Soldaten dort zu erhalten. Der Beschuss geht seitdem weiter. Der militärische Berater von Präsident Selenskyj, Zhovkva, sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, die Bevölkerung werde keine Niederlage anerkennen und sich weiter wehren. Der Vormarsch der russischen Truppen auf Kiew ist nach seinen Aussagen gescheitert. Das bestätigt auch der britische Militärgeheimdienst. Der Großteil der russischen Truppen ist demnach weiterhin mehr als 25 Kilometer vom Zentrum Kiews entfernt. In der Nacht ist beim Beschuss der Hauptstadt ein Einkaufszentrum getroffen worden, dabei sollen nach Informationen eines AFP-Journalisten vor Ort mindestens sechs Menschen getötet worden sein. Nach Angaben von Bürgermeister Klitschko wurden bei dem Angriff auch mehrere Wohnhäuser beschädigt und in Brand gesetzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2022 09:00 Uhr