Ukraine weist russische Vorwürfe nach Anschlag zurück

Kiew: Nach dem Anschlag bei Moskau hat der ukrainische Präsident Selenskyj Anschuldigungen aus Russland zurückgewiesen. Selenskyj sagte am Abend, der russische Präsident Putin versuche, die Schuld auf die Ukraine abzuwälzen. Die russische Seite habe immer die gleichen Methoden. Den Angriff hatte die Terrormiliz IS für sich reklamiert. Putin betonte stattdessen, die mutmaßlichen Attentäter hätten versucht, Richtung Ukraine zu flüchten. Bewaffnete hatten am Freitag eine Konzerthalle bei Moskau angegriffen. Behörden sprechen von mehr als 130 Toten. Die vier Hauptverdächtigen sind inzwischen zum Verhör nach Moskau gebracht worden. Der US-Geheimdienst hatte Russland schon vor Wochen vor einem möglichen Anschlag gewarnt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.03.2024 02:00 Uhr