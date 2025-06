Ukraine weist russische Vorwürfe beim Thema Gefangenenaustausch zurück

Kiew: Die Ukraine hat Vorwürfe aus Russland zurückgewiesen, dass man den geplanten Gefangenenaustausch und die Übergabe von Leichen getöteter Soldaten verzögere. Der ukrainische Koordinierungsstab erklärte, man könne die getroffenen Vereinbarungen in den kommenden Tagen umsetzen. Man habe sich mit Russland aber bisher nicht auf einen konkreten Termin dafür verständigt. Zuvor hatte Russland mitgeteilt, man stehe mit tiefgefrorenen Leichen am Übergabepunkt, aber die ukrainischen Vertreter fehlten. Kiew sprach in diesem Zusammenhang von schmutzigen Spielchen Russlands. Beide Seiten hatten am Montag in Istanbul den Austausch von Gefangenen und toten Soldaten vereinbart.

