Ukraine weist russische Darstellungen zum Austausch von toten Soldaten zurück

Kiew: Zwischen der Ukraine und Russland ist ein Streit über die Übergabe von gefallenen Soldaten entbrannt. Moskaus Verhandlungsführer Medinski teilte mit, man warte mit gut 1.200 tiefgefrorenen Leichen am Übergabepunkt. Er warf der Ukraine vor, den Austausch zu verzögern. Das Verteidigungsministerium veröffentlichte zudem ein Video, auf dem weiße Säcke mit den mutmaßlich toten Körpern in Lastwagen zu sehen waren. Die Ukraine wies die Anschuldigungen zurück. Der Zeitpunkt der Übergabe sei nicht vereinbart gewesen, sondern eigenmächtig von der russischen Seite festgelegt worden, hieß es. Vertreter beider Seiten hatten sich bei ihrem Treffen in Istanbul vergangenen Montag auf die gegenseitige Übernahme von mehr als 6.000 toten Soldaten verständigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2025 18:00 Uhr