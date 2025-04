Ukraine verurteilt Angriffe auf Krywyj Rih

Kiew: Die ukrainische Regierung wirft Russland nach den jüngsten Angriffen Kriegführung gegen Zivilisten vor. Präsident Selenskyj erklärte, allein in den vergangenen 24 Stunden habe das russische Militär Angriffe auf die Städte Krywyj Rih und Charkiw sowie ein Kraftwerk in Cherson durchgeführt, trotz einer Abmachung zum Schutz von Energieanlagen. In der Industriestadt Krywyj Rih wurden durch einen russischen Raketenangriff nach Behördenangaben 18 Menschen getötet. Die Rakete sei im Wohngebiet bei einem Kinderspielplatz eingeschlagen. Unter den Opfern seien auch neun Kinder. Das russische Militär bestätigte den Angriff, behauptet allerdings, es sei ein "Hochpräzisionsschlag" gegen ukrainische Kommandeure gewesen.

