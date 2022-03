Ukraine verstärkt Militär in Kiew und bittet China um Vermittlung

Nachrichtenarchiv - 01.03.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die Hauptstadt rückt zunehmend in den Mittelpunkt des russischen Angriffs auf die Ukraine. Satellitenbilder belegen, dass eine lange Kolonne von Militärfahrzeugen auf Kiew vorrückt. Gleichzeitig verstärkt die Ukraine ihr Militär in der Stadt, um sie so lange wie möglich zu halten. Neben Kiew ist die Millionenstadt Charkiw im Osten des Landes umkämpft. Im Zentrum der Stadt schlugen in der Nacht Bomben ein - Rettungskräfte sprechen von mindestens zehn Toten. Russland wiederum versichert, es habe nur militärische Ziele getroffen. Umkämpft ist auch die Region um das Asowsche Meer. Hier steht möglicherweise ein Großangriff auf die Hafenstadt Mariupol unmittelbar bevor. Die Ukraine bemüht sich unterdessen, China als Vermittler zu gewinnen. Außenminister Kuleba bat seinen chinesischen Kollegen Wang darum, sich in Moskau für einen Stopp der Offensive einzusetzen. Wang habe seine Bereitschaft dazu erklärt, erklärte das Außenministerium in Kiew.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2022 16:00 Uhr