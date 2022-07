Ukraine verliert Lyssytschansk - Konferenz in Lugano startet

Nachrichtenarchiv - 04.07.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Mitten im Krieg will die Ukraine einen Wiederaufbau-Plan präsentieren. Zu einer Konferenz im schweizerischen Lugano werden dazu heute die Vertreter von 50 Staaten und mehreren Organisationen erwartet. Gestern hatte die Ukraine mit der Stadt Lyssytschansk ihre letzte Bastion in der Region Luhansk im Osten an die russischen Truppen verloren. Präsident Selenskyj räumte am Abend ein, dass sich die ukrainischen Soldaten zumindest vorerst zurückgezogen haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.07.2022 05:00 Uhr