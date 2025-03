Ukraine-Verbündete besprechen ihr weiteres Vorgehen

London: Der britische Premier Starmer hat die internationalen Verbündeten der Ukraine dazu aufgerufen, den Druck auf den russischen Präsidenten Putin aufrechtzuerhalten. Gemeinsam habe man da eine Reihe von Möglichkeiten, sagte Starmer zum Auftakt einer virtuellen Konferenz mit europäischen Staats- und Regierungschefs und den Spitzen von NATO und EU. Früher oder später werde sich Putin auf ernsthafte Gespräche über einen Frieden in der Ukraine einlassen müssen. - Bundesaußenministerin Baerbock betonte, wie wichtig auch die USA für die Friedenssicherung in der Ukraine seien. Als größte Militärmacht seien sie die beste Rückversicherung für Frieden in Europa, sagte sie dem Portal web.de. Die Europäer müssten aber auch stark und selbstbewusst auftreten.

