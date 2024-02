Ukraine-Unterstützung: Bundestag stimmt Antrag der Regierungskoalition zu

Berlin: Der Antrag der Regierungskoalition zu Waffenlieferungen an die Ukraine ist im Bundestag mit klarer Mehrheit angenommen worden. In dem Antrag ist von - wörtlich - weitreichenden Waffensystemen die Rede, die an die Ukraine geliefert werden sollen. Taurus-Marschflugkörper werden in dem Antrag nicht explizit genannt. Zuvor hatten die Abgeordneten den Antrag der Union, Taurus-Systeme zu liefern, klar abgelehnt. CDU-Chef Merz hatte argumentiert, dass die Ukraine endlich das Material erhalten müsse, das sie dringend zur Abwehr des russischen Angriffs benötige. Die FDP-Abgeordnete und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, erklärte, sie habe für den Antrag gestimmt. Man müsse dem Wunsch der Ukraine nach Taurus-Marschflugkörpern endlich nachgeben. Es gehe um Zeit und die habe die Ukraine bald nicht mehr, so Strack-Zimmermann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2024 15:00 Uhr