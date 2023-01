Ukraine-Unterstützer beraten in Ramstein über weitere militärische Hilfe

Kurzmeldung ein/ausklappen Musiker David Crosby ist mit 81 Jahren gestorben

Los Angeles: Der US-amerikanische Singer und Songwriter David Crosby ist tot. Medienberichten zufolge starb er im Alter von 81 Jahren nach langer Krankheit. In den 1960er Jahren war Crosby Mitbegründer der Bands "The Byrds" und "Crosby, Stills and Nash". Mit beiden Bands schaffte er es in die "Rock and Roll Hall of Fame". Welthits landete er etwa mit "Mr. Tambourine Man" und "Turn! Turn! Turn!"

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.01.2023 02:00 Uhr